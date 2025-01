La Polizia di Stato di Cagliari, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza una donna di 36 anni di origini straniere, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti della Squadra Volante, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Piazza del Carmine hanno proceduto al controllo di un veicolo, con a bordo un uomo ed una donna.

L’atteggiamento della passeggera, una 36enne di origini bielorusse, ha insospettito i poliziotti che hanno approfondito il controllo, procedendo ad una perquisizione personale dei due, estesa anche al veicolo.

Gli agenti hanno così rinvenuto, occultati all’interno della borsa della donna, diversi involucri di sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e cocaina, un coltello a scatto e la somma di 165 euro in contanti.

La perquisizione, estesa anche al domicilio della coppia, ha consentito di rinvenire ulteriori confezioni di sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e vario materiale utile per il confezionamento della droga, quantificata complessivamente per 485 grammi di cannabis e derivati, 25 grammi di cocaina e 1 grammo di ecstasy.

Al termine degli accertamenti la donna, è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza di ieri mattina, ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa.

