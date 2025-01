Alle 5:40 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi sulla strada Statale 195 nel tratto tra i comuni di San Giovanni Suergiu e Porto Botte.

Per cause ancora da accertare, una donna alla guida di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo impattando contro il guard rail che ha trafitto l’abitacolo.

Sul posto è stata inviata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Carbonia.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno estratto la donna dall’abitacolo affidandola alle cure del personale sanitario presente sul posto, messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

La donna è stata trasferita in ospedale in ambulanza, fortunatamente non in gravi condizioni.

Sul posto le forze dell’ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.