Il Sindaco, Massimo Zedda, ha presentato questa mattina a Palazzo Regio, in conferenza stampa, il programma di Servizio civile universale della Città Metropolitana di Cagliari.

“Un progetto che coinvolge la Città Metropolitana come istituzione e tantissimi Comuni che la compongono: 61 ragazze e ragazzi saranno coinvolti in attività formative legate a settori come l’istruzione, il sociale, la protezione civile, l’assistenza alla persona, la tutela del patrimonio ambientale, storico e artistico”, dichiara il primo cittadino del capoluogo isolano.

“Il Servizio civile universale è un’occasione rivolta ai giovani per fare esperienza di cittadinanza attiva e curriculare per il futuro, dentro la pubblica amministrazione. Coinvolgerà inoltre giovani in difficoltà economica che potranno così crearsi un percorso di formazione utile ai fini della propria vita professionale. Svolgerla quest’anno acquisirà un aspetto particolare, essendo il 2025 l’anno del Giubileo e in seguito alla candidatura di Cagliari come città della Pace. Il capoluogo si propone infatti come spazio di dialogo nel Mediterraneo, sede di conferenze sulla pace e azioni di collaborazione a livello imprenditoriale, culturale e sociale, con lo scopo di unire i popoli e aprire gli orizzonti alle generazioni che si stanno affacciando a questo sfidante e complesso mondo”.

