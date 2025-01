Durante la notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un’abitazione in zona San Michele, a seguito di una richiesta di aiuto. Un uomo di 60 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato deferito in stato di libertà per resistenza passiva e tentativo di sottrarsi al controllo dei militari.

L’intervento è stato richiesto dalla convivente, una donna di 50 anni, che aveva manifestato la necessità di tenere a distanza l’uomo a causa del suo stato di alterazione, presumibilmente legato all’assunzione di sostanze alcoliche. Giunti sul posto, i militari hanno cercato di calmare la situazione, ma l’uomo ha opposto resistenza passiva e ha tentato di eludere il controllo, costringendo i Carabinieri a condurlo presso gli uffici del reparto per ulteriori accertamenti.

Nonostante l’assenza di una denuncia formale, la donna è stata informata delle possibilità di supporto offerte dai centri antiviolenza locali, così da garantire la sua sicurezza e fornirle il sostegno necessario.

