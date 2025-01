Donna accoltellata a Sassari, l’accusato in silenzio davanti al Gip

L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice intanto quest'oggi ha convalidato l'arresto e per il momento l'accusato resta in carcere