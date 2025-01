Si sta svolgendo in questo momento il rito direttissimo concernente l’arresto in flagranza di un uomo di nazionalità romena, senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato presso un esercizio commerciale.

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno dato il via all’operazione a seguito di una segnalazione della centrale operativa per un furto in atto presso un negozio di abbigliamento situato in viale Monastir. Sul posto, il personale dell’esercizio aveva notato il sospetto, unitamente a due complici non identificati, mentre occultava capi di abbigliamento per un valore totale di 1.050 euro all’interno di una busta schermata, utilizzata per eludere le barriere antitaccheggio.

All’arrivo dei militari, il soggetto è stato immediatamente individuato e messo in sicurezza. La successiva attività investigativa ha permesso di collegare l’uomo a un episodio analogo avvenuto il 25 gennaio presso un altro esercizio commerciale, in relazione al quale è stata formalizzata querela.

La merce rinvenuta è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale, mentre l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova, dove ha passato la notte in attesa del giudizio con rito direttissimo odierno. Nel frattempo, proseguono le indagini per identificare i complici e accertare eventuali ulteriori responsabilità legate a reati simili.

