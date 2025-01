Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un controllo straordinario del territorio di Siniscola.

I controlli hanno riguardato soggetti e veicoli di interesse operativo, sospettati di poter detenere materiale illecito, e si sono altresì focalizzati sul contrasto agli incendi di autovetture ed ai reati predatori, sulla sicurezza urbana, e sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, in specie nei luoghi di aggregazione.

Corposo il bilancio dei risultati conseguiti. Nel corso dell’ultimo servizio, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà 8 persone:

Un 45enne ed una 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sorpreso con 60 g circa di marijuana, 4 g hashish, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; un 42enne ed un 39enne, sorprese con elevato tasso alcolemico, per guida in stato di ebbrezza nel centro abitato; un 19enne, un 40enne ed un 45enne per porto ingiustificato di coltelli a serramanico.

L’attenzione dei militari in materia di reati predatori ha consentito inoltre di sventare verosimilmente dei furti in abitazione: i Carabinieri, controllata un’autovettura sospetta, hanno infatti denunciato un 45enne, sorpreso in ingiustificato possesso di grimaldelli in una zona residenziale di Siniscola.

Durante i controlli, estesi anche nei confronti degli avventori di taluni bar del posto, i militari hanno segnalato al Prefetto 5 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrato complessivamente considerevole quantità di marijuana e hashish.

