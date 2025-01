La vertenza Sider Alloys è tornata al centro di un incontro tra i rappresentanti sindacali nazionali e territoriali del Sulcis e i tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Forte la denuncia dei sindacati: “L’attuale gestione sembra non essere più in grado di portare a termine il progetto di rilancio della produzione dell’alluminio primario ritenuto da sempre strategico per il Paese. Questo è aggravato anche dalla mancanza dei pagamenti degli stipendi dei lavoratori e delle aziende in appalto”.

All’interno di una nota congiunta i sindacati hanno poi sottolineato: “Giudichiamo positivamente la gestione dell’incontro convocato grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori in Sardegna e che in questa occasione il Governo si sia fatto carico delle nostre osservazioni sulla mancata realizzazione del piano industriale, degli investimenti e sulla gestione delle risorse pubbliche”

D’altra parte, l’aria resta tesissima e in caso di necessità la mobilitazione già in atto tra i lavoratori verrà intensificata: “Resta inteso che, qualora non dovessero esserci risposte, soprattutto sul pagamento degli stipendi, la mobilitazione dei lavoratori continuerà e sarà intensificata“.

