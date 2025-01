Apre a Cagliari il primo centro privato specializzato in procreazione medicalmente assistita della Sardegna: la nuova clinica del gruppo Genera consentirà alle coppie sarde di avere accesso a tutte le tecniche di Pma, inclusa la fecondazione eterologa (con donazione di gameti, ovociti o spermatozoi, esterni alla coppia), la preservazione della fertilità (con la crioconservazione dei gameti o social freezing, per motivi anche personali e non solo medici), oltre al test genetico pre-impianto sull’embrione.

Attualmente in Sardegna sono attivi 3 centri di Pma pubblici e nel 2022, secondo un’elaborazione dei dati del registro dell’Istituto superiore di sanità, in queste strutture sono stati effettuati circa 500 cicli di pma, e nel 2021 sono nati 86 bambini grazie alla medicina della riproduzione.

“La scelta o la necessità di procrastinare la gravidanza è uno dei principali motivi alla base dei problemi di infertilità perché, anche se la vita media delle donne è brillantemente aumentata in questi anni, superando gli 85 anni, il sistema riproduttivo femminile continua ad avere il suo picco di funzionalità attorno ai 30 anni, per poi calare progressivamente dopo i 35 anni”, spiega Giovanni Monni, medico specialista in Ginecologia e Ostetricia e direttore del centro Genera di Cagliari.

