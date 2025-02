Brutto incidente questa mattina sulla provinciale 126, al km 30 circa vicino a Gonnesa. Un’auto si è ribaltata su un fianco, per cause ancora da accertare, e i Vigili del fuoco di Iglesias hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo e mettere in sicurezza lo scenario.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario, presente con un’ambulanza. Sul posto anche Anas e forze dell’ordine per i rilievi del caso.

