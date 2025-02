Sul Mercato di San Benedetto è sfida a colpi di botta e risposta tra maggioranza e opposizione a Cagliari. Il consigliere Roberto Mura ribatte alla lunga risposta dell’assessore Carlo Serra alla sua interrogazione in Consiglio Comunale a Cagliari.

L’assessore allo Sviluppo Economico aveva segnalato in una lunga risposta quelle che – a suo dire – sono state le mancanze dell’amministrazione Truzzu sul Mercato.

Mura prova a smontare i riferimenti sul passato di Serra e si focalizza sul presente e sugli interventi della giunta Zedda.

“I cittadini non chiedono polemiche, ma risposte concrete. L’assessore (troppo competente?) non risponde alla domanda cruciale sul futuro del Mercato di San Benedetto: siete in grado di garantire che le attività non si fermeranno nemmeno un giorno? Silenzio per dieci giorni, poi una polemica per nascondere le proprie mancanze”.

Mura chiede che la giunta si concentri sulla risoluzione dei problemi, senza scaricare le colpe sul passato.

“Gli assessori competenti non si nascondano dietro la polemica: si ascolti l’appello degli operatori e si rassicuri tutta cittadinanza sul fatto che le attività del Mercato di San Benedetto non subiranno nemmeno un giorno di chiusura”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it