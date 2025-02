Marco Borriello, ex attaccante del Cagliari, è tornato a parlare della sua esperienza in rossoblù dove nella stagione 2016/2017 realizzò 16 gol piazzandosi nelle parti alte della classifica capocannonieri. Borriello ha parlato in un’intervista a Chefaticalavitadabomber.

“A Cagliari ho fatto quella stagione perché mi ha aiutato anche il clima mite, non era freddo come a Ferrara o a Torino. I muscoli risentono del freddo, c’è meno vascolarizzazione rispetto alle città più calde. Quando c’è meno freddo il muscolo è meno rigido, più vascolarizzato ed elastico. Ho fatto 16 gol ma nelle ultime sette giornate non ho mai segnato“, ha dichiarato l’ex rossoblù.

Un passaggio anche sull’ex allenatore Massimo Rastelli: “Avevo 35 anni ed un allenatore intelligente che mi faceva riposare quando avevo bisogno di un giorno in più per recuperare, così ho fatto 36 partite da novanta minuti. Io mi allenavo ma se mi serviva un giorno in più me lo dava”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it