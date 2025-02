A margine della presentazione dei congressi provinciali e comunali di Forza Italia, il leader regionale degli azzurri Pietro Pittalis si è espresso in merito all’ordinanza-decadenza chiesta per la governatrice sarda dal collegio elettorale della Corte d’Appello di Cagliari per presunte irregolarità nel rendiconto della campagna elettorale del febbraio 2024.

“La presidente Todde giustamente si difende davanti alla magistratura e saranno i magistrati a decretare se deve stare al suo posto oppure confermare la decadenza”, dichiara Pittalis.

“Il mio invito alla presidente è quello di evitare reazioni scomposte perché nessuno può mettere il bavaglio all’opposizione che continuerà a fare il proprio dovere. Pensi ai sardi e non al ruolo che l’opposizione sta svolgendo. Sulla decadenza, ripeto, saranno i giudici a pronunciarsi”.

