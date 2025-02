Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha voluto ringraziare personalmente Gianluca Lapadula, attaccante italo-peruviano passato a titolo definitivo allo Spezia dopo 2 anni e mezzo con la maglia rossoblù.

Lapadula ha contribuito in maniera decisiva, grazie ai suoi gol che gli sono valsi la vetta della classifica capocannonieri, alla pronta risalita del Cagliari dalla Serie B alla Serie A sotto la guida di Claudio Ranieri.

“Esempio di professionalità, animale da gol come pochi. Grazie infinite, Lapa!“, ha scritto il patron rossoblù via social per salutare l’ormai ex attaccante del Cagliari.

Esempio di professionalità, animale da gol come pochi. Grazie infinite, Lapa! pic.twitter.com/CEwyq8WJlZ — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) February 1, 2025

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it