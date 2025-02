Al “Disgusting Food Museum” di Malmo, in Svezia, c’è spazio anche per il casu marzu. Il noto formaggio sardo è stato inserito, ancora una volta, tra i 10 cibi più disgustosi del mondo.

Non è la prima volta che il noto formaggio con i vermi si ritaglia i titoli delle cronache per questo motivo. Nel 2008 infatti, il Guinness dei Primati lo aveva reputato, a torto poiché non vi erano delle tesi scientifiche a supporto, il formaggio più pericoloso del mondo.

La sua vendita è illegale sia per quanto riguarda la legislazione italiana che quella dell’Unione Europea, ma la sua produzione non si è mai fermata. Così, di tanto in tanto, il casu marzu continua a ritagliarsi gli ‘onori’ delle cronache.

