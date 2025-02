All’alba di oggi i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in due distinti incidenti stradali.

Verso le 5 la squadra VVF è intervenuta sulla SS133 direzione Palau per un’autovettura che, per cause da accertare, è andata a sbattare contro il guardrail: il conducente è stato preso in cura dal personale del 118.

Intorno alle 6 i VVF sono stati dirottati sulla SP5 per un altro incidente stradale che ha interessato un furgone uscito fuori strada: ferito il conducente, trasportato all’ospedale da un’ambulanza del 118.

In tutti e due i casi la squadra VVF ha collaborato coi sanitari e ha messo in sicurezza i veicoli e le aree interessate dagli incidenti. Presenti anche i Carabinieri.

