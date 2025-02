Energia ed entusiasmo per battere la Lazio: è quello che Davide Nicola chiede al Cagliari per rilanciarlo in classifica dopo il passo falso di Torino.

Il tecnico ha spiegato la preparazione alla gara in conferenza stampa.

Sulla sfida con la Lazio. “È una squadra importante, di grande qualità e molto dinamica. Giocano molto, è possibile lascino qualche spazio. Dobbiamo avere fiducia in noi”.

Sulla brutta partita col Torino. “Ci è mancata energia. Non siamo stati brillanti, abbiamo corso a vuoto. E quando corri a vuoto ti manca equilibrio. Dobbiamo rimanere dentro la partita”.

Sul mercato. “Se ne sta occupando la società. Sono usciti tre giocatori, mi aspetto ne entrino tre. Sanabria? Giocatore molto forte, che ho avuto. È tutto in mano al direttore, di cui ho fiducia”.

