Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, ha comunicato la decisione di chiudere il guado sul Flumendosa per precauzione.

Le piogge che stanno scendendo nel territorio stanno preoccupando.

“La situazione è sotto stretto monitoraggio, viste le piogge previste nelle prossime ore e gli attesi livelli d’acqua del Flumendosa e dei suoi affluenti, in via precauzionale, da stasera intorno alle ore 20:00 e per tutta la notte, il guado in alveo resterà chiuso”.

Nelle prime ore di domani mattina verrà valutata una riapertura.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it