A pochissime ore dalla conclusione del calciomercato invernale, il Cagliari piazza il colpo in attacco: dall’Al-Gharafa, in Qatar, arriva il romeno classe 1998 Florinel Coman.

Coman si trasferisce con la formula del prestito secco, oneroso. Esborso importante per il prestito di 6 mesi e parte dell’ingaggio, cruciale per liberarlo dal Qatar da dove non avrebbero voluto farlo andare via.

Profilo seguito sotto traccia in queste settimane, si è accelerato nelle ultime ore per integrare con un elemento di velocità e qualità – che può giocare su entrambe le fasce o da seconda punta, o anche al posto del centravanti classico – un reparto con 2 prime punte, 3 seconde, 3 esterni.

Coman nella giornata di oggi sbarcherà a Cagliari per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con i rossoblù.

