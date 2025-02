Sono diversi gli interventi delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro effettuati nella notte per via del maltempo.

In particolare si sono verificati diversi smottamenti e voragini nelle strade del nuorese dovute alle forti precipitazioni tra le quali è stata chiusa in via preventiva la strada “predu vithi” ex 389 che da Nuoro porta a Mamoiada.

Anche la strada per il Monte Ortobene, verso Sedda e Ortai è stata chiusa alla circolazione a causa di una frana.

