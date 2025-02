C’è un po’ di maretta all’interno del Movimento 5 Stelle nazionale e il faro è puntato su Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna. A far scatenare un polverone (e la divisione in fazioni) è stato l’europarlamentare Dario Tamburrano.

Con un post sui social, l’esponente romano dei 5 Stelle attacca Todde sul via libera al termovalorizzatore di Tossilo, annunciato qualche giorno fa. “La pazienza ha un limite. Dimettetevi tutti” scrive nei commenti, scatenando un acceso botta e risposta.

Non è la prima volta che il Movimento si scaglia contro impianti come termovalorizzatori e rigassificatori. Repubblica cita ad esempio la caduta di Mario Draghi premier sul termovalorizzatore di Roma, coi 5 Stelle che si impuntarono e questo portò poi alle successive elezioni.

Il gruppo sardo dei 5 Stelle ha spiegato come “la Todde non ha autorizzato la costruzione di nessun nuovo impianto. Questo è un progetto che parte a fine anni ’90 e nel 2016 inizia l’intervento di revamping, finanziato dalla Regione con 45 milioni di euro (di cui 19 a valere sui fondi FSC 2014-2020) di cui oltre il 90% già stanziati. Il completamento dell’intervento era previsto per il 2019, ma l’iter ha subito considerevoli ritardi anche a seguito di sequestri giudiziari”.

Ma non c’è stato verso: nei commenti al post, la divisione tra i puristi (grillini della prima ora) e i governisti (vicini a Giuseppe Conte) pentastellati si è fatto infuocato.

