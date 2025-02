Un secondo intervento durissimo da parte della presidente Alessandra Todde in Consiglio regionale, dove questa mattina ha riferito sul caso della sua decadenza chiesta dal collegio di garanzia elettorale.

“Alla parola imbarazzo, che ho sentito citare in quest’aula, ci sono altre due parole che voglio ricordare: una è dignità, l’altra è coerenza” ha incalzato Todde. “Coloro che difendono una ministra accusata di falso in bilancio e truffa allo Stato e oggi attaccano senza remore la magistratura, chiedono che io mi vergogni e mi scusi perché ho pagato una bolletta di 153 euro per il mio ufficio di rappresentanza parlamentare, con i miei soldi e non con quelli della campagna elettorale”.

“Fuori da quest’aula non c’è stata misura. Coloro che chiedono la mia decadenza in televisione o sui giornali, sono gli stessi che in giunta per le elezioni della Camera dei Deputati alterano retroattivamente i meccanismi di validazione delle schede elettorali, con emendamenti a loro firma, facendo cadere un parlamentare legittimamente eletto in favore di un candidato della loro stessa appartenenza politica”.

Sul centrodestra la governatrice rincara la dose e contesta il tentativo di “buttare fango” sui suoi titoli di studio da ingegnere, “con dossieraggi da strapazzo e interviste imbarazzanti”. Poi di nuovo contro il collega leghista Luca Zaia, presidente di Regione Veneto, che “ha dichiarato nel 2015 zero spese per la campagna elettorale e siede ancora al suo posto”.

E ancora, la presidente fa chiarezza sull’ormai noto video delle sue affermazioni alla trasmissione di La7 “Piazza Pulita”, dove dichiarò di aver sostenuto personalmente gran parte delle spese della campagna elettorale, cosa che contrasterebbe con la rendicontazione presentata. “La mia campagna elettorale è iniziata a metà novembre, ben prima del periodo di rendicontazione” ha spiegato Todde riferendosi al fatto che il periodo obbligatorio da rendicontare andava dal 15 dicembre 2023 al 24 febbrio 2024.

Poi ha concluso: “Quello su cui mi concentrerei però, è che una procedura di decadenza è più grande di questo Consiglio. Un provvedimento di un’amministrazione statale, che con un’ingerenza sulla sfera delle attribuzioni della nostra Regione chiede la decadenza di una presidenza e la fine della legislatura non è una questione personale. Farei lo stesso intervento se fossi nei banchi della minoranza”.

