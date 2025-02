Nonostante una prestazione comunque in crescita rispetto a quella di Torino, mister Davide Nicola non ha nascosto il suo dispiacere per come è maturata la sconfitta in Cagliari-Lazio.

“Stasera c’è rammarico, soprattutto per come è arrivato il secondo gol” ha detto il tecnico in sala stampa. “Non crocifiggiamo nessuno, ma sappiamo che il secondo gol della Lazio è arrivato più per demerito nostro che per merito degli avversari. Sono da limare alcuni errori banali che commettiamo. Sono felice per Piccoli e che sia tornato al gol”.

E sul mercato, che si è chiuso ieri a mezzanotte, non si sbilancia. “Credo di aver abbondantemente risposto nella conferenza prepartita. Per il resto è giusto che chiediate alla società. Non vedo l’ora di testare Coman, sono curioso di scoprirlo di persona dopo averlo osservato nei video. Lui, insieme al recupero di Luvumbo, ci consentirà di avere maggiori armi sulle fasce”.

