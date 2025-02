“La situazione sulla lingua blu in Sardegna non è risolta e continua a destare grande preoccupazione tra gli allevatori”. A lanciare l’allarme è Coldiretti Sardegna, che sul tema ha inviato una lettera agli assessori regionali dell’Agricoltura e della Sanità, Gian Franco Satta e Armando Bartolazzi, sollecitando un incontro urgente per affrontare le criticità ancora irrisolte.

“Chiediamo di essere coinvolti attivamente nelle decisioni ma soprattutto informati chiaramente sulla strategia regionale per affrontare il problema, senza dimenticare la campagna vaccinale e la profilassi per il prossimo anno” affermano nella missiva il presidente e il direttore Battista Cualbu e Luca Saba.

Coldiretti sottolinea inoltre che “sebbene il vaccino sia uno strumento importante, la vera priorità è attuare un piano di contrasto che sia efficace per la lotta al culicoide e prevenire la diffusione della malattia”. Su questa lotta all’insetto vettore, Coldiretti ritiene necessario “aumentare i fondi per il contrasto alla proliferazione del culicoide sostenendo e implementando la sperimentazione”.

Per Cualbu e Saba “non si possono continuare a rincorrere le emergenze” ed è necessario “un piano organico che consenta di anticipare i problemi, considerato che ogni anno, con l’arrivo della stagione calda, il virus torna a colpire il comparto zootecnico sardo”.

Coldiretti denuncia anche “un totale stato di incertezza sulla gestione dei fondi destinati agli allevatori colpiti dalla lingua blu”. Secondo l’associazione “non si conoscono ancora le tempistiche di erogazione dei circa 15 milioni di euro previsti per l’emergenza 2024, né le modalità con cui verranno distribuiti”. Inoltre “non vi è alcuna chiarezza sugli indennizzi per il mancato reddito derivante dall’epidemia dello scorso anno”.

