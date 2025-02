Non certo un mercato roboante quello del Cagliari nella finestra invernale che si è chiusa ieri a mezzanotte. Nell’ultimo giorno utile del calciomercato è arrivato il rumeno Florinel Coman, attaccante esterno proveniente in prestito dall’Al-Gharafa, squadra del Qatar. Ma il vero colpo di questa sessione di calciomercato è senza dubbio Elia Caprile, portiere arrivato dal Napoli e rivelatosi subito decisivo.

La trattativa per Caprile, in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, ha aperto anche all’uscita di Simone Scuffet che ha fatto il percorso inverso, passando ai partenopei in prestito secco fino a giugno. E sono proprio le uscite ad aver caratterizzato il mercato invernale rossoblù, con diversi esuberi andati a giocare altrove.

Tra questi Marko Rog, rientrato brevemente per poi tornare in prestito alla Dinamo Zagabria. Poi è arrivato il turno di due eroi della promozione come Paulo Azzi, alla Cremonese a titolo definitivo, e soprattutto Gianluca Lapadula, passato allo Spezia anche lui a titolo definitivo. In prestito oneroso invece Mateusz Wieteska, ceduto ai greci del Paok Salonicco. Infine, nell’ultimo giorno di mercato c’è stato il tempo per trovare nuova collocaione al giovane Michele Carboni, rientrato dal prestito alla Ternana e girato alla Torres.

