Dopo le dichiarazioni rese in Aula dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sull’ordinanza/ingiunzione di decadenza, oggi si è riunita in Consiglio regionale la Giunta per le elezioni, deputata ad analizzare e a decidere sui casi di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Nessuna sorpresa, la linea era chiara sin dalla prima seduta dell’organismo, composto da nove consiglieri (5 di maggioranza e 4 di opposizione): i consiglieri hanno preso atto del ricorso presentato dai legali della governatrice e hanno sospeso i lavori in attesa che si compia l’iter giudiziario, sino all’ultimo grado di giudizio.

“Abbiamo preso atto della comunicazione prevenuta al Consiglio e dell’avvenuta impugnazione dell’ordinanza del collegio elettorale di garanzia da parte della presidente Todde, quindi a questo punto l’organismo sospende i propri lavori nell’attesa che il provvedimento dell’autorità giudiziaria diventi definitivo e riferiremo all’Aula di questi esiti”, dichiara il presidente della giunta per le elezioni Giuseppe Frau.

