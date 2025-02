Cagliari, auto esce dalla rotonda: fioriere distrutte in via Santa Gilla

Un'uscita di strada che poteva avere conseguenze drammatiche in via Santa Gilla, dove un'auto ancora non rintracciata ha danneggiato le fioriere di un ristorante