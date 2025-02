Arresto in flagranza questa mattina per un 58enne senza fissa dimora. L’uomo, sorpreso dai Carabinieri dopo una segnalazione, è accusato di tentato furto in un’abitazione del quartiere Is Mirrionis.

L’allarme è scattato quando la proprietaria della casa, una pensionata di 64 anni, ha notato movimenti sospetti all’interno del proprio cortile. La donna ha segnalato la presenza di un uomo che si aggirava furtivamente tra gli spazi della sua proprietà, cercando probabilmente di sottrarre alcuni oggetti.

All’arrivo dei Carabinieri, il sospettato è stato sorpreso proprio mentre tentava di portare via alcuni materiali. Alla vista delle divise, il 58enne ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato e identificato. Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

La vittima, ancora sotto shock per l’accaduto, ha formalizzato la denuncia presso la caserma dei Carabinieri. L’arrestato è stato quindi condotto nella Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova, dove sono state espletate le formalità di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica, è stato trasferito nelle aule del Tribunale di Cagliari, dove sarà processato con rito direttissimo.

