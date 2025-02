Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sessione invernale di calciomercato appena conclusa e fare un resoconto delle operazioni, in entrata e in uscita, svolte dal club rossoblù.

Sui nuovi arrivi: “Abbiamo preso Caprile al posto di Scuffet per dare sicurezze nel ruolo del portiere. Coman è un giocatore duttile che ha fatto molto bene sia in Romania che in Qatar, arriva nel pieno della maturità tecnica e con voglia. Con Nicola ci siamo sempre confrontati, abbiamo cercato di fare le operazioni giuste per dare spazio a chi è in rosa”.

Sulle cessioni: “Avevano un minutaggio minore e volevano giocare di più per cui li abbiamo accontentati. l mister ha detto che siamo un po’ corti perché come tutti gli allenatori vogliono sempre qualcosa in più”.

Sull’attacco: “Vogliamo dare fiducia a Piccoli, ha fatto 6 reti ed è giusto dargliela. Pavoletti sta bene e con il proprio entusiasmo aiuterà oltre questo c’è Kingstone, un nuovo attaccante avrebbe tolto fiducia agli altri giocatori nel reparto”.

Su Florinel Coman: “Lo seguivano in tanti perché è forte e talentuoso, abbiamo l’indice di liquidità bloccato per cui dovevamo prima cedere, come nel caso di Scuffet e Rog. Abbiamo liberato un posto ed in quel momento ci siamo mossi per capire quali fossero le alternative. Coman può darci tanto per la sua duttilità anche date le modifiche del sistema di gioco che all’inizio doveva essere il 3-5-2, ci serviva un esterno offensivo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it