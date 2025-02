Roberto Mura, consigliere comunale di Cagliari, lancia un appello al Sindaco Massimo Zedda e alla Giunta comunale in merito all’emergenza sui costi degli asili nido che, in tante circostanze, stanno diventando insostenibili per le famiglie.

“Le famiglie di Cagliari lo sanno bene: gli asili nido sono un investimento prezioso per il futuro dei nostri bambini e un sostegno fondamentale per i genitori. Ma queste strutture, vitali per la comunità, sono oggi in forte difficoltà. Le strutture convenzionate, che svolgono un ruolo cruciale nell’offerta di servizi per la prima infanzia, lanciano un allarme: i finanziamenti comunali sono insufficienti e inadeguati rispetto ai costi reali del servizio“, dichiara il consigliere Mura.

“La città di Cagliari si trova di fronte a una questione urgente che riguarda il futuro dei suoi bambini e il sostegno alle famiglie: l’evidente disparità nel finanziamento degli asili nido.

Attualmente, il Comune stanzia 620 euro per bambino nelle strutture convenzionate, una cifra irrisoria se confrontata con i 1.111,97 euro (IVA esclusa) destinati ai servizi in appalto. Questa sproporzione non solo mette a rischio la sopravvivenza delle preziose strutture convenzionate, ma mina anche la sostenibilità del servizio offerto ai nostri piccoli“.

Mura infine conclude: “La differenza di finanziamento rende insostenibile il loro impegno, mettendo a repentaglio un servizio fondamentale per molte famiglie. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di intervenire con urgenza per porre fine a questa ingiustizia. È necessario un aumento sostanziale dei finanziamenti per le strutture convenzionate, allineandoli ai costi reali sostenuti”.

