Paura a Sarroch, barca in fiamme al largo di Porto Columbu: due a bordo

Ancora non è noto il motivo per cui l'imbarcazione di circa 18m abbia preso fuoco. Intanto, le due persone a bordo sono state tratte in salvo