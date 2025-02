Continua la guerra in seno al Movimento 5 Stelle, ed è ancora una volta grillini contro contiani. A pagarne le spese è la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, attaccata da Beppe Grillo con un articolo sul suo blog.

Il tema? Le scelte in termini di transizione ecologica e la riapertura dell’inceneritore di Tossilo.

Grillo lancia un articolo dal titolo “Stop alle rinnovabili e via libera agli inceneritori. Che idea di futuro c’è in Sardegna?” a cura di un ex deputato romano dei pentastellati, Marco Bella.

Grillo e Bella si lanciano contro l’inceneritore di Tossilo, ricordando la battaglia fatta a suo tempo da Virginia Raggi e poi contro l’attuale sindaco Gualtieri a Roma.

“Perché si continua a ripetere la favola che senza inceneritori si è costretti alle discariche, quando l’Unione Europea indica chiaramente altre priorità? Una sola pala eolica potrebbe produrre la stessa energia dell’intero impianto di Tossilo, senza le sue 66.000 tonnellate di CO2 e le ceneri tossiche da smaltire. Eppure, il primo atto della giunta Todde non è stato fermare l’inceneritore, ma bloccare le rinnovabili, rendendo il 99% del territorio sardo non idoneo ai nuovi impianti” ha commentato l’autoproclamatosi Elevato, di recente estromesso dal Movimento per due volte col voto popolare.

