La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne di Selargius con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, che da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo, sospettato di gestire un giro di droga dal proprio domicilio.

Dopo un’attività di appostamento, gli agenti, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovando circa 180 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento e la pesatura e circa 17mila euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine degli accertamenti, trasferito nella Casa Circondariale di Uta, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

