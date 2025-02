Una rissa premeditata tra tifosi. Questo l’episodio che ha portato alla denuncia di 21 persone, di età compresa tra i 17 e i 52 anni, avvenuto lo scorso 26 gennaio in una zona appartata di Monastir prima della partita di Eccellenza tra Monastir 1983 e Tempio Pausania,

L’episodio si è verificato alle 14:55 in via Bottego, lontano dal campo sportivo comunale, un’area che le due fazioni avevano scelto probabilmente per evitare controlli immediati delle Forze dell’Ordine. Lo scontro corpo a corpo è degenerato rapidamente, con diversi tifosi coinvolti.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Monastir, già presenti per garantire la sicurezza dell’evento sportivo, ha evitato conseguenze più gravi. Alla vista delle pattuglie, i partecipanti si sono dati alla fuga, ma le indagini successive hanno permesso di identificare i responsabili.

Tra i 21 denunciati, 13 appartengono alla tifoseria del Monastir 1983 e 8 a quella del Tempio Pausania. Durante gli scontri, tre sostenitori della squadra locale hanno riportato lievi lesioni, pur senza presentare denuncia immediata. Tuttavia, le ricostruzioni investigative hanno confermato il loro coinvolgimento.

I nominativi degli ultras deferiti verranno trasmessi alla Questura di Cagliari, che valuterà l’applicazione del Daspo, impedendo ai soggetti coinvolti di presenziare a future competizioni.

