Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Lunamatrona, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mogoro, hanno denunciato un 43enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, un autista residente a Lunamatrona, stava guidando una Volkswagen Tiguan, di proprietà di una 29enne del posto, quando è stato fermato in via Marmilla per uso del telefono cellulare alla guida. Tuttavia, i militari hanno notato immediatamente segni di alterazione psicofisica e hanno deciso di sottoporlo all’alcol test, eseguito dal Norm di Mogoro.

Il risultato ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico superava di oltre il doppio il limite di legge fissato a 0,5 g/l. A seguito dell’accertamento, i Carabinieri hanno ritirato la patente, che è stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari per i provvedimenti del caso. Il veicolo, invece, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

