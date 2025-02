Buone notizie in casa Cagliari per il tecnico Davide Nicola in vista dello scontro diretto di domenica, alla Unipol Domus, contro il Parma di Fabio Pecchia.

Dopo diverse settimane di assenza per l’infortunio alla caviglia, l’attaccante angolano Zito Luvumbo è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, sintomo che il problema si sta risolvendo.

Luvumbo proverà ad aumentare i carichi di lavoro in questi giorni che separano dal match contro i gialloblu per provare a strappare una convocazione, almeno per la panchina.

