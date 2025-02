Lo Stato deve alla Sardegna 1 miliardo e 720 milioni di euro, somme concordate che dal 2010 a oggi si sarebbe in qualche modo “dimenticato” di versare. Per questo motivo, l’assessore al bilancio Giuseppe Meloni ha annunciato la presentazione del ricorso al Tribunale Civile di Cagliari.

Si punta ovviamente al raggiungimento di un accordo in via pacifica e che possa in qualche modo colmare il gap creatosi in questi anni. Il primo tentativo di pacificazione però non è andato a buon fine. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe infatti proposto un ‘risarcimento’ di 800 milioni spalmati in 10 anni.

Una proposta che nell’Isola hanno reputato irricevibile, ribadendo la volontà di incassare almeno 1,3 miliardi. Davanti al rifiuto dello Stato per questa controproposta, si è passati alle vie del ricorso.

Lo scopo dunque è duplice: far valere i propri diritti, sulla base di accordi precedentemente stabiliti, e cercare di evitare che tali situazioni possano rimanifestarsi in futuro.

