L’alluvione del 26 e 27 ottobre 2024 che aveva colpito soprattutto il Sud Sardegna ha causato danni e perdite per un valore stimato di 6,5 milioni di euro. Ora però la Regione potrà dare il via a misure di sostegno per le persone colpite.

L’eccezionalità di quella avversità atmosferica è stata infatti ufficialmente riconosciuta dalla Giunta Regionale a seguito della proposta dell’assessore all’agricoltura Gian Franco Satta.

Così, i fondi che erano già stati stanziati dalla regione potranno arrivare più facilmente alle oltre 240 aziende colpite. Tra i comuni che hanno subito il maggior numero di danni si contano Decimoputzu, Villasor, Villaspeciosa e Siliqua.

