Il capogruppo di Sardegna al Centro 20Venti Antonello Peru è intervenuto in Consiglio Regionale per fare il punto della situazione sulla questione sanitaria.

“Dopo mesi di discussioni inconcludenti e tre settimane sprecate in commissione per portare avanti una legge inefficace – ha affermato Peru attraverso una nota diffusa – la maggioranza continua a ignorare le vere criticità del sistema sanitario in Sardegna”.

Il consigliere ha sottolineato dunque la necessità di un cambio di rotta, in modo tale da garantire ai cittadini un sistema efficiente: “Invece di applicare la riforma esistente attraverso i necessari provvedimenti di giunta, si preferisce complicare ulteriormente il quadro normativo, con il solo obiettivo di favorire nuove nomine politiche”.

“Questo approccio non solo non risolve i problemi – ha proseguito Peru – ma rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà del sistema sanitario regionale”.

Per questo vi è anche la necessità di approvare la legge di bilancio: “È urgente per evitare il rischio di un terzo mese in esercizio provvisorio. La sanità sarda ha bisogno di scelte concrete, non di sterili battaglie politiche.”

“Una sanità moderna non è un’opzione – ha poi concluso – ma una necessità. Gli investimenti in edilizia sanitaria devono tradursi in soluzioni concrete, perché senza una strategia chiara la sanità non può davvero curare”.

