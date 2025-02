Brutto incidente questa notte a Cagliari. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro un palo della linea elettrica del Ctm sulla rotonda tra viale Campioni d’Italia e viale San Bartolomeo.

Il conducente, che potrebbe aver avuto un tasso alcolemico elevato, è stato soccorso dal 118: fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma i danni alla vettura e alla struttura abbattuta sono stati ingenti.

L’incidente ha provocato disagi alla viabilità: è stato necessario bloccare il traffico nel tratto tra lo stadio Amsicora e la rotatoria per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nel recupero del palo e nella messa in sicurezza della zona.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente ai test per verificare le sue condizioni psico-fisiche al momento dell’incidente. Non si esclude, al momento, che la persona alla guida fosse in stato alterato.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it