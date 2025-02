Domani potrebbe tramutarsi in un ‘sabato nero‘ per il trasporto ferroviario in Sardegna. Le segreterie regionali dei sindacati Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno infatti indetto uno sciopero del personale.

La protesta avrà luogo appunto domani, sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 17. Per questo motivo, non si escludono cancellazioni o la presenza di corse limitate nel loro percorso, rispetto al normale andamento.

Massima attenzione dunque per i viaggiatori che potrebbero dover fare i conti con qualche ‘incidente di percorso’.

