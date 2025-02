Cagliari-Lazio, la palla finisce in fallo laterale. Tommaso Augello si avvicina ad un raccattapalle e gli chiede di passargli la sfera per far riprendere velocemente il gioco, ma lui gli risponde che non può consegnargliela.

Quindi indica i conetti, dove i palloni vengono posizionati, e dice al giocatore che deve prendere la sfera da lì. Qualcuno dal pubblico rumoreggia, ma il ragazzo non può farci nulla: il regolamento dice questo e dopo una breve pacifica discussione con Augello, il gioco riprende regolarmente.

Il raccattapalle si chiama Matteo e gioca nell’Under 13 del Cagliari e con un semplice gesto ha insegnato a tutti l’importanza del rispetto delle regole. Per questo motivo, il club rossoblù lo ha voluto premiare facendogli incontrare non solo Augello, ma anche tutta la squadra:

“Il rispetto delle regole, sempre e comunque – scrive il Cagliari sui social – Nell’ultima partita uno dei nostri raccattapalle, Matteo, che milita nell’Under 13 rossoblù, ha evitato di dare il pallone direttamente a Tommaso Augello, visto che la norma vuole che i calciatori raccolgano la sfera dagli appositi conetti a bordo campo lungo il perimetro”.

Il club rossoblù lo ha poi difeso dalle critiche e ha sottolineato l’importanza del suo gesto: “In risposta a qualche commento fuori luogo di troppo, in privato e in pubblico, oggi Matteo e Tommy si sono incontrati al Crai Sport Center, con anche qualche piacevole “intruso”. Il calcio che ci piace, bravi ragazzi!”

