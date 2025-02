Da ora in poi tutti gli atti della pubblica amministrazione di Alghero avranno l’intestazione sia in catalano che in italiano. Si tratta di un importante passo avanti per il bilinguismo all’interno del comune.

A renderlo noto è stata la stessa amministrazione attraverso una nota: “Il Comune di Alghero da ieri ha avviato una nuova fase delle politiche linguistiche con l’uso della intestazione bilingue degli atti istituzionali quali determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta e Consiglio recanti la dicitura in catalano di Alghero e in italiano“.

Le azioni del comune però non si fermano qui: “Il bilinguismo verrà usato nello stemma del Comune con la dicitura Ciutat de l’Alguer – Città di Alghero e nelle intestazioni dei settori e dei servizi che pubblicano gli atti. Ci sarà pari dignità visiva con precedenza alla dicitura in catalano di Alghero”.

Il tema del bilinguismo è infatti ampiamente dibattuto non solo nella città del nord Sardegna, bensì in tutta l’isola. Per questo il sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto celebrare l’importante passo avanti:

“Una prima conquista importante, un primo passo decisivo nella valorizzazione della lingua che costituisce identità storica e che arriva a coronamento di un percorso avviato nel 2018 con la Costituzione della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche a cui va il ringraziamento per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere con abnegazione”.

