E’ di Maurizio Fittipaldi il corpo senza vita trovato nelle campagne di Triei. Il 40enne, originario di Torraca in Campania, si era allontanato a bordo della sua auto, portando con sé la pistola di ordinanza.

Poi si erano perse le sue tracce, con l’allarme che era stato lanciato dai familiari, e da lì sono partite le ricerche che hanno portato all’esito più triste.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la sua scomparsa, compresi quelli da parte del comune di Lotzorai: “Il sindaco e l’amministrazione comunale di Lotzorai sono vicini a Sarah e alle famiglie Selenu e Fittipaldi nel dolore per la tragica perdita del caro marito e congiunto. Riposa in pace, Maurizio. Che la terra ti sia lieve”.

