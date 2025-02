Paura in via Scorcu a Tortolì, nei pressi di una scuola. Un grosso muraglione è crollato facendo scattare l’allarme lanciato dai Vigili urbani, che inizialmente non escludevano la possibile presenza di persone sotto le macerie.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, la 11A del distaccamento di Tortolì e la 9A di Lanusei, supportate dal nucleo cinofilo per la ricerca di eventuali persone coinvolte.

Dopo accurate operazioni di controllo, i soccorritori hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Successivamente, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, per evitare ulteriori cedimenti e garantire l’incolumità pubblica.

