Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri delle Stazioni di Cagliari-Villanova e Pirri, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cagliari, alla Sezione Operativa, alla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile e con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni in ambito commerciale, alla sicurezza stradale e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono stati identificati 89 soggetti e sottoposti a verifica quattro esercizi commerciali. In particolare, i militari della Stazione di Cagliari-Villanova, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito ispezioni presso diverse attività cittadine. Due esercizi, situati rispettivamente in via Logudoro e in via Cornalias, sono risultati in violazione dell’ordinanza sindacale relativa agli orari di utilizzo degli apparecchi elettronici da gioco, determinando l’immediata segnalazione ai competenti organi di controllo.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale, con un’attenzione particolare alla guida in stato di alterazione. L’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di quattro persone. Tra queste, due conducenti, residenti rispettivamente a Buggerru e Maracalagonis, sono stati fermati mentre si trovavano alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Altri due soggetti, già noti alle forze di polizia, sono stati denunciati per reiterata guida senza patente, in violazione dell’art. 116 del Codice della Strada, dopo essere stati sorpresi nuovamente al volante senza aver mai conseguito il titolo di guida.

Durante il servizio, il personale del NAS di Cagliari ha inoltre proceduto alla segnalazione di due soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Un diciottenne è stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di marijuana nei pressi di una nota discoteca cittadina, mentre un trentunenne è stato sorpreso con 2 grammi di hashish mentre si trovava all’interno di un locale. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due segnalati all’Autorità Amministrativa, in base alla normativa vigente in materia di uso personale di droghe.

