Nella serata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno rintracciato dodici cittadini extracomunitari, di cui undici uomini e una donna, tutti adulti e privi di documenti, di asserita nazionalità tunisina. I migranti sono stati individuati lungo la Strada Statale 195, all’altezza del km 41+900, dopo essere sbarcati poco prima nei pressi del luogo del rintraccio.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro l’imbarcazione utilizzata per la traversata, una barca in vetroresina di circa tre metri per uno e ottanta, dotata di un motore fuoribordo Suzuki da 30 cavalli.

I dodici soggetti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti presso il Centro di Accoglienza di Monastir a bordo di un mezzo della ditta convenzionata. La competente Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Sarroch, che procede con le attività di competenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it