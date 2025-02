Non mancano i commenti riguardanti la nuova via Roma di Cagliari, ma soprattutto non mancano i difetti. Uno nuovo lo ha messo in luce l’ex assessore Ettore Businco sui social.

“Dopo le panchine orientate vista traffico e i giochi per i bambini inseriti tra il futuro tram e le corsie per i veicoli, ecco apparire la rastrelliera in cemento e metallo per le bici che è stata posizionata sopra 2 tombini. Un dettaglio che contribuisce a qualificare il mega progetto del grande architetto milanese Boeri”.

Di seguito l’immagine dell’operazione nella nuova via Roma.

