Undici anni fa la Dinamo Sassari conquistava il primo trofeo della sua storia, alzando al cielo la Coppa Italia dopo aver battuto quella che ai tempi era una corazzata: la Mens Sana Siena.

Un momento indelebile della storia biancoblù che fu il primo passo di un periodo di successi che vide il Banco trionfare in lungo e in largo sul suolo italiano.

“E pensare che eravamo solo di passaggio…” ha scritto con una sottile ironia il club sassarese sui social per ricordare l’importante anniversario. A distanza di 11 anni si può abbondantemente dire che i biancoblù sono stati bravi non solo ad affermarsi, ma a restare competitivi per un lunghissimo periodo.

Tutto al netto di un comprensibile calo negli ultimi anni, che ad ogni modo li ha pur sempre visti protagonisti nella massima serie. D’altra parte, se nell’Isola si è riscoperto il Basket, il merito è stato soprattutto della Dinamo.

Così quel trionfo aprì un periodo di riscoperta della Sardegna cestistica, come ribadito proprio dal club sui social: “Per la prima volta tutta l’Italia si era accorta della Dinamo, di Sassari, della Sardegna. Il presidente Stefano Sardara abbracciò idealmente l’Isola, portando la Coppa in “pellegrinaggio” nel settore ospiti del Forum di Assago con tutta la squadra. Quel 9 febbraio 2014, esattamente 11 anni orsono, la Dinamo seppe compiere il primo passo deciso nell’olimpo della pallacanestro italiana”.

