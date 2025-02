Il Cagliari vince 2-1 contro il Parma e conquista 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. La decide Coman, l’ultimo arrivato, con un gol da cineteca. Ecco le pagelle:

Caprile 6: Sicuro quando chiamato in causa.

Mina 6: Sfortunato a colpire il palo. Non bene in marcatura sul gol del 2-1 che riapre la gara.

Luperto 6,5: Gara senza sbavature.

Zappa 6: In ripresa dopo due gare in affanno.

Augello 7: Spinge in continuazione a sinistra, dove il Parma soffre di più, e offre spunti quasi sempre pericolosi.

Adopo 6,5: Inserimento decisivo per l’1-0 e, nel complesso, solita gara di grande corsa e sostanza in mediana. (83′ Marin sv)

Makoumbou 6: Sicurezza palla al piede e decisione negli interventi in mezzo al campo, la coppia con Adopo è ormai imprescindibile. (83′ Deiola sv)

Zortea 6: Osservato speciale dalla difesa del Parma, soprattutto quando si accentra, ma riesce sempre a ritagliarsi i suoi spazi.

Felici 6,5: La fascia sinistra è un pericolo costante e lui ci mette rapidità e imprevedibilità. (69′ Coman 8: Gol fotonico al debutto, cosa chiedergli di più?)

Viola 6: Solito collante tra mediana e attacco, sa sempre cosa fare col pallone. (54′ Gaetano 6: Ingresso positivo che garantisce continuità al buon lavoro fatto da Viola in precedenza)

Piccoli 6: Sgomita e apre spazi con la sua fisicità, mette sempre in difficoltà i difensori. (83′ Pavoletti sv)

Nicola 7: L’aveva fatto capire in conferenza stampa che Coman era pronto e infatti non si sbagliava. Per il resto, il Cagliari ha fatto la partita per gran parte del tempo, creando tanto e rischiando pochissimo.

